В Киев прибыл Алиев

Перед зданием Администрации Президента Украины началась церемония встречи Президента Азербайджанской Республики Ильхама АЛИЕВА, который прибыл с официальным визитом в Киев.

Как передает корреспондент УНИАН, президенты Украины и Азербайджана Виктор ЯНУКОВИЧ и И.АЛИЕВ прибыли к АП после совместного возложения венков к Могиле Неизвестного солдата на площади Славы в Киеве и участии в церемонии памяти жертв Голодоморов в Украине.

Глав государств встретили военнослужащие роты Почетного караула Вооруженных сил Украины.

По завершении исполнения Государственных гимнов Азербайджана и Украины президенты обошли строй роты Почетного караула. После приветствия И.АЛИЕВА украинских военнослужащих рота прошла торжественным маршем перед главами государств и членами официальных делегаций двух стран.

После церемонии встречи начнется встреча В.ЯНУКОВИЧА и И.АЛИЕВА с глазу на глаз и пройдет второе заседание Совета президентов Украины и Азербайджана.

Стороны также подпишут ряд двусторонних межгосударственных документов и пообщаются с представителями СМИ.