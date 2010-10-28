В Киев прибыл Алиев
Янукович встретится с гостем с глазу на глаз
|Ильхам АЛИЕВ
Как передает корреспондент УНИАН, президенты Украины и Азербайджана Виктор ЯНУКОВИЧ и И.АЛИЕВ прибыли к АП после совместного возложения венков к Могиле Неизвестного солдата на площади Славы в Киеве и участии в церемонии памяти жертв Голодоморов в Украине.
Глав государств встретили военнослужащие роты Почетного караула Вооруженных сил Украины.
По завершении исполнения Государственных гимнов Азербайджана и Украины президенты обошли строй роты Почетного караула. После приветствия И.АЛИЕВА украинских военнослужащих рота прошла торжественным маршем перед главами государств и членами официальных делегаций двух стран.
После церемонии встречи начнется встреча В.ЯНУКОВИЧА и И.АЛИЕВА с глазу на глаз и пройдет второе заседание Совета президентов Украины и Азербайджана.
Стороны также подпишут ряд двусторонних межгосударственных документов и пообщаются с представителями СМИ.