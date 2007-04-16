Регионалы уже готовы чем угодно поступиться Ющенко?

Фракция Партии регионов поддерживает предложение Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО о предоставлении Универсалу национального единства статуса закона.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал сегодня в интервью журналистам заместитель руководителя фракции Партии регионов Михаил ЧЕЧЕТОВ.

Он считает справедливыми замечания Президента Украины, что положения Универсала национального единства не выполняются, и “регионы” поддерживают стремление главы государства, чтобы положения этого Универсала были закреплены как закон.

М.ЧЕЧЕТОВ отметил, что на сегодня, «например, госпожа ТИМОШЕНКО отказывается подписывать этот Универсал, и она считает, что его выполнять не нужно, поскольку это незаконно». «Поэтому мы полностью соглашаемся с Президентом Украины, что для того, чтобы заставить политиков типа ТИМОШЕНКО и других, которые не признают Универсал.., чтобы его отдельные положения формализовать путем внесения поправок в отдельные законы», - сказал М.ЧЕЧЕТОВ.

Он отметил, что после этого «и госпожа ТИМОШЕНКО, и другие политики, которые не ставили подпись под Универсалом, которые, по-видимому, считают, что они живут в другой стране, будут обязаны его выполнять».

В то же время М.ЧЕЧЕТОВ подчеркнул, что это будет закон, и по статусу он ниже, чем Конституция Украины. По его словам, положения этого закона должны корреспондироваться с Конституцией.

М.ЧЕЧЕТОВ прогнозирует, что на протяжении этой недели в комитетах ВР будут проработаны законопроекты, которые касаются положений Универсала национального единства.

К этому регионал добавил, что коалиция готова вносить изменения в закон о Кабинете Министров Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам М.ЧЕЧЕТОВА, «жизнь показала, что отдельные моменты нуждаются в коррекции, и это почувствовал и Кабинет Министров, это почувствовали депутаты и Президент Украины». Он также сообщил, что на Согласительном совете лидеров фракций парламента принято решение рассмотреть поправки в данный закон, которые внесены народными депутатами, правительством и Президентом Украины.

М.ЧЕЧЕТОВ также сообщил, что в четверг, 19 апреля, ВРУ планирует рассмотреть во втором чтении и принять закон о Фонде госимущества Украины. Он отметил, что это закон, «которого ждет страна уже несколько лет и который по политическим мотивам не могли принять».

По словам М.ЧЕЧЕТОВА, на этой неделе также предусматривается рассмотреть законопроект об акционерных обществах, который должен был бы «разрядить ситуацию на акционерном рынке». По его убеждению, это необходимо сделать для того, чтобы снять конфликты, возникающие, в частности, между миноритарными и крупными акционерами.