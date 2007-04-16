Яценюк поехал в Москву

Министр иностранных дел Украины Арсений ЯЦЕНЮК сегодня отбыл с однодневным рабочим визитом в Москву (Российская Федерация).

Как сообщил УНИАН спикер МИД Андрей ДЕЩИЦА, программой визита запланированы встречи А.ЯЦЕНЮКА с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем ЛАВРОВЫМ, секретарем Совета безопасности РФ Игорем ИВАНОВЫМ, а также с бывшим премьер-министром РФ, председателем Счетной палаты России Сергеем СТЕПАШИНЫМ.

Во время переговоров стороны планируют обсудить актуальные вопросы украинско-российских отношений и пути их развития на ближайшую перспективу.

В рамках визита А.ЯЦЕНЮК планирует также встретиться с представителями украинской диаспоры, посетить Культурный центр Украины в Москве и принять участие в церемонии возложения цветов к памятнику Т.Г.Шевченко.

Находясь в Москве, министр иностранных дел Украины проведет пресс-конференцию в информагенстве РИА “Новости”.