Ляшко рассказывает, что Тимошенко обещала ему свое кресло

Народный депутат Олег Ляшко, недавно исключенный из фракции БЮТ, считает, что методы деятельности украинской оппозиции ведут ее к политическому банкротству. Об этом он заявил в интервью "Украинской правде".

"На протяжении года я высказывал ей (Тимошенко - ред.) свои возражения относительно стратегии и тактики нашей деятельности. Потому что в действительности это детский сад, а не оппозиция!", - рассказывает Ляшко.

Нардеп считает, что коллеги, и в частности сама Тимошенко, поступили коварно: " Разве это не коварство, как они со мной поступили? Человек, который столько лет отдал ей, чтобы она была той, кем она является! Тимошенко так некрасиво со мной поступила...

Это банальное женское коварство, заквашенное на истерике и на эмоциях. Я не хочу оскорбить женщин, я к ним нормально отношусь, с большой любовью, кто бы там что не рассказывал..."

Ляшко заявил в интервью также, что в свое время Тимошенко удерживала его от самостоятельной политической деятельности, пообещав рост в партии вплоть до наивысшей должности в ней.

"После президентских выборов, в апреле, я с ней встретился и сказал, что хочу возглавить другую партию. На меня вышла с предложением "Украинская партия", чтобы я ее возглавил.

Я об этом с Тимошенко откровенно поговорил. Говорю: "Юля, наша проблема заключается в том, что мы одни, и нам нет с кем блокироваться. Давай я возглавляю "Украинскую партию", раскручиваю ее, вы мне помогаете, вместе проходим в парламент и блокируемся". И на местные выборы я собирался на Черниговщине, чтобы проверить свой собственный рейтинг, повести отдельную партию.

Она ответила: "Нет, не нужно раскалывать БЮТ. Расти в партии. Может, и меня заменишь скоро", - рассказал нардеп.