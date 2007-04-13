У Президента порадовались очищению эфира от ”пенистой волны”

Секретариат Президента Украины поддерживает инициированную ведущими отечественными телеканалами акцию «День без политиков».

Об этом говорится в заявлении Секретариата Президента Украины, переданном УНИАН.

В Секретариате считают эту акцию гражданским поступком, который свидетельствует об осознании медийниками своей большой миссии в утверждении общественных ценностей.

Секретариат Президента полностью разделяет мотивы, побудившие журналистов хотя бы на день очистить эфир от «пенистой волны неправды, перекручиваний и цинизма». «Действительно, едва ли не наиболее употребимыми словами последних двух недель стали «провокация», «угроза», «противостояние», «кризис», «захват», «раскол», «давление», «сила». Этот агрессивный словесный вал вызвал в обществе тревогу и неуверенность, зародил в душах людей тяжелые ожидания. Истерические заявления их авторы выдают за гражданское мужество, а ложь маскируют под компетентность и осведомленность. Все это разрушительной ржавчиной проникает в сознание, настроения и мотивы», сказано в заявлении. Первыми это поняли именно журналисты, которые к профессиональной ответственности добавляют ответственность гражданскую, убеждены в Секретариате главы государства.

Секретариат Президента приветствует все благородные устремления и действия, направленные на развитие нашего Отечества. «Уверенны: акция «День без политиков» подтвердит, что жизнь в нашей стране намного разнообразнее и ярче, чем это представляют политические деятели, и совсем не сосредоточивается вокруг их персон. Мы все живем в богатом на события и явления государстве, и сегодняшний эфир это наглядно подтвердит», - сказано в заявлении.

Секретариат Президента пожелал успехов всем, “кто покажет нашу Украину в ее многообразии”.

Как сообщал УНИАН, ряд ведущих телевизионных каналов Украины запланировали сегодня провести акцию «День без политиков».