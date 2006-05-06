НСНУ обвиняет БЮТ и Партию регионов в создании коалиции в Александрийском горсовете

Фракция «Наша Украина» в Александрийском городском совете (Кировоградская область) обвинила Блок Юлии Тимошенко и Партию регионов в отстранении ее от участия в работе исполнительной власти путем образования коалиционного большинства. Об этом корреспонденту УНИАН сообщил депутат Александрийского горсовета от блока «Наша Украина» Александр ТЕЛЮК. По его словам, ни одно предложение фракции «Наша Украина» по кандидатурам на должности в горсовете и исполкоме не была поддержана депутатами на сессии, несмотря на предварительные договоренности с БЮТ.

«Нашу Украину» практически лишили возможности влиять на работу органов исполнительного совета и местного самоуправления”, - подчеркнул А.ТЕЛЮК. Он отметил, что депутаты из «Нашей Украины» не голосовали за назначение заместителями городского председателя представителей Партии регионов.

Фракция выступила с заявлением к территориальной общине о том, что снимает с

себя ответственность за любые решения городского совета Александрии, которые

могут быть приняты представителями БЮТ и Партии регионов и будут нести

«клановый, а следовательно, - антинародный характер». По словам А.ТЕЛЮКА, голосование по принципиальным пунктам плана проведения второй сессии Александрийского горсовета засвидетельствовало образование коалиционного большинства между фракциями БЮТ и Партии регионов. В новоизбранном городском совете Александрии работают 50 депутатов. Из них 18

мандатов имеет БЮТ, 17 – Партия регионов, 7 – блок «Наша Украина», 4 – КПУ, 2

– НДП, 2 – Коммунистическая партия рабочих и селян. Городским председателем

Александрии был избран Алексей СКИЧКО, который баллотировался как

самовыдвиженец.