Умер кандидат в мэры Макеевки от КПУ - коммунисты заявляют о давлении

Вчера умер кандидат на пост городского головы Макеевки от Коммунистической партии Украины Виктор Васильевич ЖАБИН.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Донецке заявил первый секретарь Донецкого обкома КПУ народный депутат Николай КРАВЧЕНКО.

По словам Н.КРАВЧЕНКО, на умершего кандидата оказывалось сильное давление в связи с его участием в выборах. «В Макеевке вчера умер кандидат от Коммунистической партии на должность городского головы ЖАБИН Виктор Васильевич. Мы можем констатировать, что на него оказывалось громадное давление: были телефонные звонки, а за день до смерти к нему приходили два человека, после чего у него случился приступ, и он в больнице умер», - отметил Н.КРАВЧЕНКО.

Депутат добавил, что он подал запрос в органы внутренних дел о предоставлении ему результатов вскрытия умершего. При этом Н.КРАВЧЕНКО заявил, что он заранее ставит под сомнение результаты вскрытия, так как главврач больницы, где умер В.ЖАБИН является участником избирательного процесса от Партии регионов.

«Я буду опротестовывать и брать под сомнение результаты (вскрытия – УНИАН), потому что главврач той больницы, в которой он умер и в которой буде проводиться вскрытие, является членом избирательного процесса», - подчеркнул Н.КРАВЧЕНКО.

Как сообщал УНИАН, ранее в Донецкой области обстреляли машину Прилеснянского сельского головы от КПУ. Коммунисты связывают данное покушение с их участием в выборах в Донецкой области.