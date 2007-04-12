Ющенко сказал, что сегодня является главной политической реальностью

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО снова отмечает, что Указ о роспуске Верховной Рады обязателен к выполнению, и он не собирается его отменять.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил сегодня на пресс-конференции.

Президент сказал, что его Указ является обязательным к выполнению и является действующим. “Это главная политическая реальность сегодня”, - сказал В.ЮЩЕНКО.

По его словам, второй политической реальностью является то, что Президент свой Указ отменять не будет.

В.ЮЩЕНКО отметил, что это на сегодня единственный способ повернуть политическую жизнь в Украине в правовое русло.