Ющенко сказал, что сегодня является главной политической реальностью
13:36, 12 апреля 2007Политика
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А что - второстепенной...
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО снова отмечает, что Указ о роспуске Верховной Рады обязателен к выполнению, и он не собирается его отменять.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил сегодня на пресс-конференции.
Президент сказал, что его Указ является обязательным к выполнению и является действующим. “Это главная политическая реальность сегодня”, - сказал В.ЮЩЕНКО.
По его словам, второй политической реальностью является то, что Президент свой Указ отменять не будет.
В.ЮЩЕНКО отметил, что это на сегодня единственный способ повернуть политическую жизнь в Украине в правовое русло.
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