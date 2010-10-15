В Ровно сорвали агитматериалы христианских демократов

Сегодня ночью в Ривном неизвестные сорвали баннер и наклейки с автобусов с избирательной агитацией партии "Христианско-демократический союз".

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе центрального избирательного штаба ХДС со ссылкой на председателя Ривненской областной организации партии Юрия ГУЛЬЧУКА.

"Вчера по городу начали ездить автобусы, на которых размещена наша реклама, – это наклейки размером 1,5 м на 50 см, они бросаются в глаза. Внутри автобусов висят списки наших кандидатов в областной и городской советы. Кому-то это очень сильно не понравилось, и ночью такие наклейки были содраны", – сообщил Ю.ГУЛЬЧУК.

На уточняющий вопрос, кому мешала реклама ХДС, он ответил: "Я могу лишь допустить, что это те оппоненты, которые увидели в нас серьезных конкурентов. Возможно, это и политическая сила, которая очень активно работает в нашем регионе и выступает против всех".

Как отметил председатель Ривненской областной организации ХДС, испорченная избирательная агитация уже возобновлена.

Ю.ГУЛЬЧУК также сказал, что 14 октября в Ривном начала работать первая агитационная палатка партии. "На свято Покрова в город приехали много людей, и они проявили интерес к нашей партии. Несмотря на то, что на площади были расположены где-то 10-12 палаток разных политических сил, очередь стояла именно к нашей палатке", – подчеркнул Ю.ГУЛЬЧУК.

Он допустил, что такой интерес к агитационной работе ХДС может быть связан с тем, что "люди устали от старых партийных брендов и хотят обновления политической системы".