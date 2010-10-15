Луценко: министра внутренних дел сменят после выборов

Бывший министр внутренних дел Украины, лидер «Народной самообороны» Юрий ЛУЦЕНКО утверждает, что рассматриваются три кандидатуры на должность руководителя МВД вместо Анатолия МОГИЛЕВА после завершения нынешней избирательной кампании.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции во Львове.

По его словам, такими лицами, по имеющейся информации, является экс-министр МВД Николай БИЛОКОНЬ и два бывших заместителя министра Николай КОРНИЕНКО и Анатолий ПРИСЯЖНЮК (нынешний губернатор Киевской области).

По мнению Ю.ЛУЦЕНКО, исходя из анализа ситуации, наиболее вероятным претендентом на должность руководителя силового ведомства может быть А.ПРИСЯЖНЮК.