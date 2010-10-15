Депутат от ПР советует Луценко воздержаться от комментариев

Народный депутат от Партии регионов Иван МИРНЫЙ советует экс-министру внутренних дел, лидеру «Народной самообороны» Юрию ЛУЦЕНКО воздержаться от политических комментариев о ситуации, которая сложилась в окружении Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.

Об этом говорится в переданном агентству УНИАН пресс-службой комментарии И.МИРНОГО относительно сегодняшнего заявления Ю.ЛУЦЕНКО, что «в окружении действующего Президента В.ЯНУКОВИЧА есть отдельные личности, которые преследуют цель захвата определенных ключевых должностей в государстве».

Депутат от Партии регионов заявил, что Ю.ЛУЦЕНКО «следует готовиться отвечать за противозаконные действия, совершенные во время пребывания на должности министра».

«Ю.ЛУЦЕНКО нужно не политические комментарии давать, а готовить теплые вещи для КПЗ, где ему вскоре придется проводить много времени», – заявил И.МИРНЫЙ.

Он уточнил, что Ю.ЛУЦЕНКО придется отвечать «за те хищения, которые произошли в МВД, пока он им командовал, за те уголовные дела, которые он фабриковал против своих оппонентов».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 15 октября, Ю.ЛУЦЕНКО заявил во Львове, что «есть ряд тенденций, которые беспокоят меня еще больше, чем то, что ЯНУКОВИЧ является Президентом. Вокруг ЯНУКОВИЧА создалось денациональная, агрессивная, хищническая группировка ЛЕВОЧКИН-ФИРТАШ, которая полностью руководит всеми административными структурами в Украине. Эта группа противопоставляет себя политическим, экономическим элитам как запада, центра, так и востока. Цель - захватить должности премьер-министра, министра внутренних дел и генерального прокурора. Для них это ключевая задача для продолжения безнаказанного, грубого обворовывания народа, Украины. Это с моей точки зрения является одним из самых опасных явлений».