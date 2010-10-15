Тигипко уверяет, что за задержанный НДС налоговую будут штрафовать

Проект нового Налогового кодекса предусматривает применение штрафных санкции против налоговых администраций за несвоевременное возмещение налога на добавленную стоимость.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Харькове сказал вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО.

«Вводится режим автоматического возмещения НДС. На 23-й день после представления декларации вам должны вернуть НДС. Нет – включается штрафная санкция на налоговую администрацию – 120% ставки Национального банка Украины. Не возвращаешь, ты будешь как государство должен предприятию», - подчеркнул С.ТИГИПКО.

Он отметил, что, кроме того, в проекте нового Налогового кодекса предусмотрено уменьшение в несколько раз всех налоговых штрафных санкций и «нигде не усилено администрирование». «Уменьшили штрафные санкции по нашему налоговому законодательству. До 500% были штрафные санкции, сейчас в Налоговом кодексе максимально 75% от объема нарушения и то за третье нарушение», - уточнил С.ТИГИПКО.

Как сообщал УНИАН, проект Налогового кодекса Украины был принят Верховной Радой в первом чтении 7 октября 2010 года.