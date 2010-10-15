Cнова совершено нападение на офис “Фронта Змін”

Сегодня ночью в городе Часов Яр Донецкой области произошло очередное нападение на офис политической партии «Фронті Змін».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе “Фронту Змін”.

В сообщении отмечается, что это был офис кандидата на должность мэра города от партии “Фронт Змін” Руслана МАКАРОВИЧА. Пресс-служба сообщает, что в офисе разбили, пытались сломать двери, сорвать их с петель, но злоумышленникам это не удалось сделать. “Нападающие написали на дверях цифру «4» (именно под этим номером зарегистрирован кандидат от «Фронту Змін» на выборах мэра) и перечеркнули ее красной краской”, сказано в сообщении.

Р.МАКАРОВИЧ является депутатом городского совета, и месяц назад вышел из фракции Партии регионов и стал членом «Фронту Змін».

В пресс-службе партии напоминают, что это не первое нападение на офис партии, поскольку в ночь на 9 октября в Красноармейске Донецкой области было совершено нападение на офис городской организации «Фронту Змін». Окна помещения, где находится офис, были разбиты, а оборудование и мебель залиты зеленой и красной краской. В конце сентября в Красноармейском горсовете из фракции Партии регионов ушли 11 депутатов, в том числе председатель фракции Анатолий ЗИНЧЕНКО, который вместе с 5 депутатами горсовета вступил в партию «Фронт Змін».

Пресс-служба “Фронту Змін” ссылается на социологические исследования GfK Ukraine, в соответствии с которыми “за последние два месяца количество симпатиков партии «Фронт Змін» в Донецкой области возросло на 1,7%, и составляет сейчас 8%”.