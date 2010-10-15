Председатель GRECO: Украина хуже всех борется с коррупцией

Блокирование принятия пакета антикоррупционных законов ставит под вопрос желание Украины бороться с коррупцией.

Об этом в комментарии изданию «Зеркало недели» заявил председатель Группы государств против коррупции (GRECO), которая функционирует при Совете Европы, Драго КОС.

В частности, на вопрос журналиста о том, с какими странами можно сравнить Украину в плане эффективности антикоррупционного законодательства, Д.КОС заявил: «В настоящее время, по сравнению с другим известными мне странами, Украина проявляет меньше всего усилий в вопросах борьбы с коррупцией».

При этом, комментируя факт блокирования в Украине вступления в силу пакета антикоррупционных законов, Д.КОС отметил, что это блокирование просто ставит под вопрос наличие желания Украины бороться с коррупцией. «Возможно, могут быть найдены лучшие решения (чем те, которые представлены в пакете), но в настоящее время должен быть реализован хотя бы этот пакет», - считает он.

Издание напоминает, что вступление в силу пакета антикоррупционных законов, которое должно наступить с первого января 2010 года, было перенесено Верховной Радой, и в частности фракцией Партии регионов, на 1 января 2011 года. Сейчас, по данным источников «ЗН», существует весьма большая вероятность дальнейшего переноса сроков принятия антикоррупционных законов или их выхолащивания.