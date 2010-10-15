Wall Street Journal: коррумпированные чиновники снимали сливки с госсредств?

В суды США и Великобритании поступили иски против компаний, с помощью которых высокопоставленные должностные лица правительства Тимошенко обогащались путем посредничества при государственных закупках. Об этом пишет Wall Street Journal, одно из многих мировых изданий, в которых разошлись результаты независимого аудита деятельности прежнего правительства Юлии Тимошенко.

Одно из наиболее влиятельных западных изданий в собственном материале на эту тему отмечает, что отчет аудиторов обвиняет Тимошенко в использовании бюджетных средств на свою предвыборную кампанию, нецелевом использовании бюджетных средств для покрытия недостачи в пенсионном фонде и нецелевых тратах средств стабилизационного фонда.

Также в публикации подчеркивается, что ключевой советник Тимошенко, ее прежний вице-премьер Григорий Немыря по сути выдвинутых обвинений разговаривать отказался, ограничившись тем, что назвал результаты независимого международного аудита «элементом лживой кампании».

Сами международные эксперты из фирм Akin Gump Strauss Hauer & Feld, Trout Cacheris и Kroll Inc на проведенной в Киеве пресс-конференции неоднократно подчеркивали что результаты аудита содержат широкую доказательную базу, являются абсолютно объективными и не имеют никакого отношения к политике.