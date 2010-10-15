В БЮТ намерены реорганизовать свой "Кабмин"

Заместитель председателя Верховной Рады, народный депутат от БЮТ Николай ТОМЕНКО заявляет, что оппозиционное правительство будет реорганизовано и продолжит работать.

Об этом он заявил в интервью газете «Левый берег» (№118 от 15-21 октября).

Н.ТОМЕНКО отметил, что в связи с внесенными изменениями в Регламент Верховной Рады на официальном уровне такого института как оппозиционное правительство больше нет.

«С формальной точки зрения, ВР не должна более создавать условия для его функционирования, как то: выделять аппарат, предоставлять помещение и т.д.», - сказал он.

С другой стороны, отметил вице-спикер, в этом несомненный плюс, поскольку БЮТ может воспользоваться создавшейся ситуацией, чтобы переосмыслить деятельность, механизмы работы оппозиции в целом, и, в частности, оптимизировать и реорганизовать это правительство.

«Ведь теперь для работы в таком правительстве необязательно наличие депутатского статуса. На мой взгляд, оппозиционное правительство должно стать таким системным органом, своеобразным аналитическим центром, который бы продуцировал новые идеи, мониторил действия власти, предлагал альтернативные программы. Его можно назвать оппозиционным. Можно – общественно-оппозиционным. Как угодно… Важна суть», - сказал Н.ТОМЕНКО.