У идеи общей истории Украины с Россией появились «адвокаты»

Президент Центра социально-консервативной политики (ЦСКП, Украина) Юрий ЛИПЧЕВСКИЙ поддерживает идею создания на базе Партии регионов и партии «Единая Россия» комиссии по взаимоотношениям Украины и России для выработки единого подхода к экономическим и политическим вопросам, вопросам истории и языка.

Об этом Ю.ЛИПЧЕВСКИЙ заявил в комментарии УНИАН.

В частности, он напомнил, что 12 октября заседании ЦСКП в Симферополе депутат Государственной думы России Сергей МАРКОВ предложил создать совместные рабочие группы по истории - «чтобы не допустить искажения исторических событий», по экономике - «с целью наладить сотрудничество в области модернизации стран и формировании единых высокотехнологичных корпораций», по вопросу Евросоюза - «чтобы развенчать миф о том, что желание жить как в Европе противоречит сотрудничеству с РФ», а также по проблемам русского языка, единства православной церкви и свободе передвижения граждан двух стран.

При этом Ю.ЛИПЧЕВСКИЙ подчеркнул, что одной из своих задач Центр всегда видел укрепление отношений между Россией и Украиной.

В то же время он сообщил, что на заседании ЦСКП в Симферополе вице-премьер-министр правительства АР Крым Татьяна УМРИХИНА, поддерживая идею С.МАРКОВА о создании совместных рабочих групп, предложила подумать о формировании группы, которая занималась бы молодежными вопросами.

В свою очередь, депутат Верховной Рады Украины Вадим КОЛЕСНИЧЕНКО предложил создать группу по вопросам образования. А также выдвинул идею создания школ, в которых дети могли бы учиться по двум образовательным программам — украинской и российской, и по окончании обучения могли бы получить два аттестата.

Народный депутат Украины Михаил ЧЕЧЕТОВ предложил консолидировать усилия рабочих групп в сфере науки и технологий. «В интересах обоих государств объединить интеллектуальные потенциалы в высокотехнологичных отраслях и тем самым дать возможность прорваться на международный рынок», - считает депутат.