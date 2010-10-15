Тимошенко: у власти остается все меньше времени

Лидер партии "Батькивщина" Юлия ТИМОШЕНКО убеждена, что у действующей власти остается очень мало времени, чтобы выполнить рекомендации Парламентской Ассамблеи Совета Европы.

Как сообщает сайт Ю.ТИМОШЕНКО, на пресс-конференции в Ровенской области она сказала: "Это такой карт-бланш, временная фора, чтобы они показали, где они те реформы будут делать, как они будут страну строить, что они будут в качестве стандартов предлагать".

Лидер "Батькивщины" считает, что европейское сообщество ждало первые месяцы пребывания при власти Виктора ЯНУКОВИЧА, и сперва оценивало стабильность после президентских выборов как один из главных элементов успешного развития Украины.

"Сейчас закончилась эта риторика. Они поняли, что реформы симулируют, что новая украинская власть дипломатического языка не понимает, и с ними нужно говорить на языке, который они так или иначе могут понять. С ними нужно говорить прямо. Именно поэтому с помощью всех представителей Совета Европы, которые работали в Украине, и представителей оппозиции все-таки смогли в ПАСЕ принять резолюцию, которая адекватно отражает то, что происходит в Украине – жесткими и четкими словами", - отметила она.

Ю.ТИМОШЕНКО уверена, что через короткое время за воплощение в жизнь всех замечаний и предложений "власти придется отвечать".

"И потом будет следующий шаг. Потому что кредиты, которые даются власти, даются при условии, что будет строиться демократическое, свободное, честное общество с рыночной социально ориентированной экономикой. Но если будет так, как сегодня, то они просто потеряют такой источник финансов", - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

"Сегодня демократический мир, оценивая действия новой власти, становится уже более четким, более адекватным и более требовательным к тому, что они делают. И это тоже большой ресурс Украины. На него нужно опираться, не нужно в нем разочаровываться и отходить. Я думаю, что нужно подключать все демократические институты мира", - резюмировала Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 5 октября ПАСЕ одобрила резолюцию “Функционирование демократических институтов в Украине”.

В документе ПАСЕ выразила обеспокоенность вмешательством СБУ в политические дела, призвала власть расследовать все заявления о притеснениях свободы СМИ и права на собрания, обеспечить условия для проведения честных выборов в местные органы власти. Кроме того, Ассамблея призвала Киев не допустить монополизации власти и провести реформирование прокуратуры и органов юстиции.