Кандидат на должность Киевского городского председателя Вадим ГЛАДЧУК заявляет, что его сегодня вечером избили в помещении Киевской городской территориальной избирательной комиссии.

Об этом говорится в заявлении В.ГЛАДЧУКА, переданном УНИАН.

Как сказано в документе, сегодня вечером, когда он попытался зайти в Киевскую городскую территориальную избирательную комиссию, расположенную по адресу Крещатик, 26, на него напал водитель председателя КГТИК Галины БИЛЫК. По словам кандидата в мэры: “Нападающий несколько раз ударил меня в живот и лицо кулаками, бил головой о стену и двери, порвал одежду. При этом унижал и ругал меня. На мои крики о помощи прибежали охранники дома, которые оттащили от меня нападающего.” Правоохранители во главе с начальником Шевченковского РОВД УМВД Петром МИРОШНИЧЕНКО, которые прибыли на место инцидента, взяли у пострадавшего свидетельства.