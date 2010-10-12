МИД переводит стрелки на Януковича

Министерство иностранных дел Украины отвергает обвинения заместителя председателя ЦИК Андрея МАГЕРЫ в том, что внешнеполитическое ведомство с опозданием направило приглашения международным наблюдателям на местные выборы в Украине.

Об этом сказал на брифинге директор департамента информационной политики МИД Украины Олег ВОЛОШИН.

“Никакая критика МИД по этому вопросу не имеет под собой серьезных оснований. Мы выполнили поручение Президента именно тогда, когда его получили”, - сказал он.

По словам О.ВОЛОШИНА, ОБСЕ направляет в Украину небольшую делегацию наблюдателей из-за того, что деньги в бюджете этой организации не закладывались на направление наблюдателей на местные выборы в Украине. “Как нам официально сообщили представители ОБСЕ, они благодарны за приглашение, направят своих наблюдателей, но именно из-за нехватки финансовых и кадровых ресурсов эта делегация будет небольшой. И это совсем не связано со сроком их приглашения в Украину”, - добавил он.

В качестве примера О.ВОЛОШИН привел местные выборы в Венгрии, которые состоялись 3 октября этого года. “На этих выборах вообще не было наблюдателей ОБСЕ, и приглашения были разосланы от правительства Венгрии также менее чем за месяц до выборов, именно из-за того, что на это просто не хватило денег в организации”, - сказал он.

О.ВОЛОШИН напомнил, что Украина не обязанная была приглашать наблюдателей на местные выборы, но сделала это, чтобы показать свою открытость. По его словам, украинская власть заинтересована в присутствии наблюдателей.

Как сообщал УНИАН, заместитель председателя ЦИК А.МАГЕРА отметил, что Министерство иностранных дел Украины с опозданием отправило иностранным государствам и международным организациям приглашения направить своих наблюдателей в Украину. По его словам, в соответствии с международной практикой, такие приглашения обычно отправляются на протяжении 1-2 недель с момента назначения таких выборов. «Но имеет место, когда такие приглашения отправляются буквально в тот момент, когда формируются территориальные избирательные комиссии и едва ли уже не сформированы участковые избиркомы», - добавил А.МАГЕРА.

«По крайней мере, не хочется думать, что здесь имеет место какое-то игнорирование позиции Президента по этому поводу. Я надеюсь, что его позиция не будет саботироваться какими-либо государственными органами», - подчеркнул заместитель председателя ЦИК.