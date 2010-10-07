Янукович: у Украины и Франции похожие политические системы

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ убежден, что с подписания дорожной карты между Украиной и Францией начнется активизация двусторонних отношений.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава Украинского государства заявил после встречи с Президентом Франции Николя САРКОЗИ, которая состоялась в Елисейском дворце в Париже.

В.ЯНУКОВИЧ сообщил, что во время встречи с Президентом Франции была подписана дорожная карта украинско-французских отношений на 2011-2012 годы и соглашение между правительствами двух стран о взаимопомощи и сотрудничестве в гражданской защите населения.

В.ЯНУКОВИЧ отметил, что саммит в Брюсселе требует от Украины тщательной подготовки с крупнейшими партнерами из Европейского Союза, странами которые играют значительную роль в политике ЕС. И, по его словам, Украина и Франция на двустороннем уровне отработают широкий спектр вопросов. “Украина надеется привлечь Францию как партнера в вопросах евроинтеграции, в частности, относительно подписания соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, о создании зоны свободной торговли и безвизовом режиме”, - подчеркнул глава Украинского государства.

В.ЯНУКОВИЧ также сообщил, что на встрече обсуждались вопросы модернизации украинской газотранспортной системы. Он в который раз заверил, что Украина будет надежным поставщиком газа, “и очень важно этот вопрос решать в треугольнике Украина-Европа-Россия”.

Как сообщил источник, присутствовавший на переговорах, В.ЯНУКОВИЧ на встрече с Н.САРКОЗИ заметил, что после последнего решения Конституционного Суда “Украина и Франция имеют похожие политические системы, и это дает надежду на усиление эффективного сотрудничества”.

По данным источника, Н.САРКОЗИ, в свою очередь, сообщил, что возлагает большие надежды на инициативу Франции о создании нового пространства экономического и пространства безопасности. Как отметил Президент Франции, в ближайшее время состоятся его встречи по этим вопросам с Канцлером Германии Ангелой МЕРКЕЛЬ и Президентом России Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ. “И Украина в этом деле может стать мостиком между Европой и Россией, потому что ее «тяжело объехать» в этих вопросах”, - подчеркнул Н.САРКОЗИ.