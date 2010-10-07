В Брюсселе открылся институт, который займется украинским законодательством

В Брюсселе состоялось открытие «Института прав человека, борьбы с экстремизмом и ксенофобией (IHRPEX)», миссией которого должна стать адаптация украинского законодательства к европейским стандартам и совместный поиск решений для общих проблем в системе этнонациональных отношений и в сфере прав человека.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе народного депутата Украины Александра ФЕЛЬДМАНА, соучредителями Института выступили А.ФЕЛЬДМАН, руководитель международного объединения «Права человека без границ» (Human Rights Without Frontiers) Вилли ФОТР и директор Европейского политического центра (The European Policy Center) Аманда ПОЛ.

По словам А.ФЕЛЬДМАНА, задачи института – создать новые и укрепить уже существующие мосты между Европой и Украиной, не допустить накопления взаимных фобий и претензий, сделать все возможное для того, чтобы евроинтеграция Украины на уровне идей и людей не отставала, а даже опережала евроинтеграцию на уровне политических и торгово-экономических стандартов.

В сообщении также говорится, что сегодня в Брюсселе под эгидой IHRPEX прошел круглый стол на тему: «Европейская интеграция и национальные меньшинства в Украине», в ходе которого европейские политики и эксперты обсудили широкий круг вопросов европейской интеграции Украины и проблемы адаптации украинского законодательства к европейским стандартам.