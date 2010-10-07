Геращенко советует Буту подумать о нервных клетках избирателей

Председатель ВСК по расследованию фактов цензуры и препятствования деятельности журналистов Ирина ГЕРАЩЕНКО убеждена, что комиссия поддержит депутатскую идею исключения депутата Бута из комитета по вопросам правосудия. Эта инициатива, по ее словам, будет рассмотрена на ближайшем заседании ВСК.

"Я буду просить коллег по комиссии рассмотреть возможность обращения к комитету по вопросам правосудия, регламентному комитету рассмотреть эту ситуацию, разобраться, не использовал ли этот господин служебное положение для выбивания из судьи нужного решения. Также мы уже подготовили запросы в Высший Совет юстиции, Министерство юстиции и Генеральную прокуратуру с просьбой изучить это дело и правомерность такого решения", - сообщила она в комментарии УНИАН. Также нардеп рассказала, что уже предложила 5 каналу, чтобы юристы, которые консультируют ВСК, помогли Ольге в подготовке апелляционных жалоб .

"Если Верховная Рада даст по рукам слишком обидчивым и тонкокожим депутатам, это будет лучший способ продемонстрировать готовность парламента защищать право журналистов на профессию. Лучше бы этот господин заботился о том, сколько нервных клеток попортил тем избирателям, которых предал и продал, - считает Геращенко - Имя Бута давно стало синонимом измены в украинской политике, Ольга Сницарчук просто назвала вещи своими именами, и если суды будут запрещать журналистам "черное" называть "черным", а «зло» - «злом», то мы далеко зайдем "- говорит ГЕРАЩЕНКО. "Примечательно, что против этого господина выступили даже коллеги по властному лагерю, это хорошая наука всем изменникам. Их никто и нигде не любит, не только журналисты" - подчеркнула депутат. Также ГЕРАЩЕНКО сообщила, что отчет ВСК, в основу которого легли конкретные факты препятствования журналистской деятельности, был одним из важных материалов для Мониторингового комитета ПАСЕ .

"Европейских коллег больше всего смутила позиция украинских силовых структур, их открытое презрение к журналистам, потому что как еще можно объяснить затягивание расследований дел о преступлениях против журналистов, отказ квалифицировать нападения на журналистов по 171 статье, европейцам невозможно объяснить, почему суды отказались рассматривать дело Андрушко или Кутракова. Когда коллеги услышат о суде Бута над журналисткой, думаю, поймут, что резолюция в оценке ситуации со свободой слова в Украине была слишком мягкой, потому что у нас журналистам рассказывают, как нужно писать уже не только власть, владельцы, а суды и буты" - отметила председатель ВСК. ГЕРАЩЕНКО поинформировала, что комиссия тесно сотрудничает с Национальным союзом журналистов, независимыми медиа-профсоюзами и рассматривает все запросы, что поступают от коллег из этих организаций. "Хотя депутаты от большинства, которые входят в ВСК, не поддержали инициативу провести выездное заседание комиссии в Харькове, откуда поступает едва ли не больше всего жалоб на притеснения журналистов, особенно в районных изданиях, мы как народные депутаты поддержим инициативу Национального союза журналистов и планируем вместе с Игорем Лубченко, председателем НСЖУ на будущей неделе посетить Харьков, чтобы встретиться с журналистами и на месте изучить ситуацию с медиа.