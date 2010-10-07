«Репортеры без границ» подбросили Саркози тему для беседы с Януковичем

Международная правозащитная организация “Репортеры без границ” призвала Президента Франции Николя САРКОЗИ и министра иностранных дел Бернара КУШНЕРА обсудить с Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ вопросы ущемления свободы слова в Украине во время его визита во Францию.

Как сообщила УНИАН представитель “Репортеров без границ” в Украине Оксана РОМАНЮК, об этом идет речь в открытом письме организации к Президенту Франции и руководителю французского МИД.

В данном письме «Репортеры без границ» обращают внимание Президента Франции и министра иностранных дел на серьезные нарушения свободы слова, которые происходят в Украине с того времени, как В.ЯНУКОВИЧ был избран Президентом в феврале.

“Наши контакты в Украине сообщают нам, что количество нарушений продолжает расти. Мы были удивлены тем, как неожиданно и быстро ухудшилась ситуация, и нам показалось, что у нас не было другого выбора, как посетить Украину с миссией в июле, чтобы исследовать факты на месте”, - говорится в письме.

“От людей, с которыми мы встречались в Украине, мы узнали, что местные СМИ испытывают все большее давление со стороны представителей власти, политиков и ведущих бизнесменов. В то же время власти не удалось убедить нас, что они собираются серьезно отнестись к случаям нарушений прав или нападений на журналистов”, - пишут авторы письма.

Как отмечается в письме, “Репортеры без границ” получили много сообщений, которые свидетельствуют о возвращении цензуры, особенно в секторе вещания. “Мы также нашли серьезный конфликт интересов в том, что владелец наибольшей группы вещателей в Украине является в то же время руководителем СБУ и членом Высшего совета юстиции. Исчезновение журналиста Василия КЛИМЕНТЬЕВА при подозрительных обстоятельствах в августе усилило нашу обеспокоенность”, - добавляют авторы письма.

“Репортеры без границ” также просят адресатов письма передать их “обеспокоенность и рекомендации Президенту ЯНУКОВИЧУ”. Они также добавляют, что после прихода новой власти в Украине, во Франции и других странах Европы возникло много вопросов относительно того, как строить теперь отношения с Украиной, которая стала меньше уважать фундаментальные права и закрывает глаза на призывы своих европейских соседей.

К письму также прилагается копия доклада “Репортеры без границ” по результатам их визита в Украину в июле этого года.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ посещает 7-8 октября с официальным визитом Францию.