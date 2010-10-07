Почему Присяжнюк ездит сначала в передовые, а не в отсталые хозяйства

Для полного обеспечения жителей Киевской области свининой предприятиям региона нужно увеличить мощности производства на 50%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам заявил председатель Киевской облгосадминистрации Анатолий ПРИСЯЖНЮК во время посещения в Переяслав-Хмельницком районе сельскохозяйственной ассоциации «Нива Переяславщины», где, среди другой продукции, осуществляется производство свинины и мясопродуктов из нее.

«Нам нужно наращивать производство этой продукции – сегодня в Киевской области нужно нарастить эти мощности где-то, приблизительно, на 45-50% для того, чтобы удовлетворить потребности жителей Киева и Киевской области», - сказал А.ПРИСЯЖНЮК.

По его словам, данное предприятие на сегодняшний день является лидером по производству свинины в регионе, поскольку «это хозяйство производит 10% продукции свинины от общей потребности Киевской области».

Как отметил губернатор, предприятие начало свою деятельность в 2005 году, и уже через год получило первую продукцию.

Теперь в ближайшее время планируется введение в эксплуатацию 5-го свинокомплекса, что даст возможность выращивать до 120 тысяч голов в год.

Отвечая на вопрос, почему его заинтересовала деятельность именно этого предприятия, а не любого другого в области, А.ПРИСЯЖНЮК сказал, что для того, чтобы разговаривать с теми руководителями, которые не могут сегодня удержать на должном ровные объемы производства и качество продукции, «я должен посетить передовое хозяйство, чтобы потом сказать им – учитесь, поскольку все мы сейчас работаем в одинаковых условиях, но кто-то хочет работать, работает, а тот, кто не хочет работать, выдумывает разные причины».

«Сегодня нормальные условия созданы, и можно работать», - выразил убеждение губернатор Киевской области.

Также он отметил, что областная власть в дальнейшем будет уделять значительное внимание вопросам не только переработки, транспортировки мясной продукции в Киев, но и будет разрабатывать благоприятные условия для ее реализации.

В контексте этого А.ПРИСЯЖНЮК напомнил, что недавно между руководством области и столичной мэрии был заключен меморандум о взаимовыгодном сотрудничестве, который, среди прочего, также предусматривает создание в Киеве для товаропроизводителей мест для реализации их продукции на льготных условиях, что значительно снизит стоимость товара.