Пукачу опять продлили срок содержания под стражей

Бывшему генералу милиции Алексею ПУКАЧУ, который обвиняется в убийстве журналиста Георгия Гонгадзе, снова продлен срок содержания под стражей – в этот раз до 8 декабря.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Генеральной прокуратуры, соответствующее постановление сегодня по представлению ГПУ вынес Верховный Суд Украины.

Таким образом, как отметили в Генпрокуратуре, А.ПУКАЧ будет находиться под стражей на время досудебного следствия уже 17 месяцев.

Как сообщал УНИАН, журналист Г.Гонгадзе исчез в Киеве 16 сентября 2000 года. В ноябре того же года в лесу Киевской области было обнаружено обезглавленное тело, которое, согласно выводам экспертов, могло принадлежать журналисту.

15 марта 2008 года Апелляционный суд Киева признал виновными в убийстве Г.Гонгадзе трех бывших сотрудников Департамента внешнего наблюдения и криминальной разведки МВД Украины - Валерия КОСТЕНКО, Николая ПРОТАСОВА и Александра ПОПОВИЧА, и назначил им наказание в виде лишения свободы сроком от 12 до 13 лет. Еще один обвиняемый - А.ПУКАЧ - находился в розыске с 2005 года и был задержан 21 июля 2009 г.

14 сентября 2010 года пресс-служба Генпрокуратуры заявила, что досудебное следствие по уголовному делу по обвинению бывшего генерала милиции А.ПУКАЧА в убийстве журналиста Г.Гонгадзе заканчивается.