Янукович прилетел к Саркози

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ начал двухдневный официальный визит во Францию.

Как передает корреспондент УНИАН, согласно программе визита, 7-8 октября в Париже запланированы переговоры В.ЯНУКОВИЧА с Президентом Франции Николя САРКОЗИ, премьер-министром Франции Франсуа ФИЙОНОМ и председателем Национального собрания Бернаром АККУАЕ. Также запланированы встреча с представителями деловых кругов Франции и выступление во Французском институте международных отношений.

Как отметил заместитель главы Администрации Президента Украины Андрей ГОНЧАРУК, “стабилизация политической ситуации в Украине, единство и ответственность новой украинской власти создают условия для усиления украинско-французского сотрудничества в преодолении последствий мирового финансово-экономического кризиса, проведения масштабных экономических реформ в нашем государстве”.

”Особое внимание во время переговоров глав государств будет уделено мерам, предпринимаемым украинской властью для улучшения делового климата в Украине и создания условий для притока иностранных инвестиций”, - сообщил он.

По словам А.ГОНЧАРУКА, значительные перспективы для сотрудничества с Францией украинская сторона видит в таких стратегических сферах, как энергетика, транспорт, авиакосмическая отрасль, строительство дорог, аграрный сектор, военно-технический сектор.

”Отдельное ударение во время переговоров будет сделано на проекте модернизации газотранспортной системы Украины, к участию в которой будут приглашены французские компании”, - также подчеркнул заместитель главы АП.

Он также акцентировал внимание на том, что во время визита главы государств обсудят конкретные направления взаимодействия в процессе европейской интеграции Украины, в частности, общие усилия, направленные на учет Европейским Союзом позиции нашего государства относительно перспективы членства Украины в ЕС, создания зоны свободной торговли, а также введения безвизового режима.

Кроме того, предполагается подписать ряд двусторонних документов, в частности, Дорожную карту украинско-французских отношений на 2011-2012 годы и Соглашение между Кабинетом министров Украины и Правительством Французской Республики о взаимопомощи и сотрудничестве в сфере гражданской защиты населения, отмечается в программе официального визита Президента Украины В.ЯНУКОВИЧА во Францию.