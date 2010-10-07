Диденко оставили за решеткой еще до 10 ноября

Печерский районный суд Киева продлил срок удержания под стражей экс-заместителя председателя компании «Нафтогаз Украины» Игоря ДИДЕНКО до 10 ноября.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил пресс-секретарь парламентской фракции БЮТ Тарас ПАСТУШЕНКО.

Он добавил, что соответствующее решение суд принял на основании представления прокурора в связи с незавершенностью дела относительно растаможивания партии газа в интересах «Нафтогаза Украины», на который претендует компания «РосУкрЭнерго».

Как сообщал УНИАН, по делу “РосУкрЭнерго” под стражей с лета 2010 года находятся И.ДИДЕНКО и Анатолий МАКАРЕНКО.

А.МАКАРЕНКО был задержан 23 июня в рамках расследования уголовного дела о нанесении вреда Украине по результатам рассмотрения иска “РосУкрЭнерго” к "Нафтогазу" в Стокгольмском арбитраже. Именно А.МАКАРЕНКО в 2009 году возглавлял Государственную таможенную службу, которая растаможила газ “РУЭ”. В отношении А.МАКАРЕНКО было возбуждено уголовное дело по статье "служебная халатность".

9 июля СБУ задержала И.ДИДЕНКО в рамках уголовного дела, возбужденного в отношении по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата чужого имущества в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.