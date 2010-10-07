В киевской власти - 3,5 тысячи чиновников

Первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Александр ПОПОВ считает, что решение о разделении полномочий председателя КГГА и мэра Киева не будет принято в ближайшее время.

Такое мнение А.ПОПОВ выразил в интервью газете “День” (№181 за 7 октября).

В частности, на вопрос, какая вероятность того, что полномочия председателя КГГА и мэра будут разделены в ближайшее время, он ответил: “Я не думаю, что сегодня такое решение может быть принято. Мэр избирался киевлянами, сегодня он является председателем города и, в соответствии с действующим законодательством, отвечает за решение многих проблем в Киеве... Что касается решения относительно распределения полномочий между председателем КГГА и мэром столицы, считаю, что сейчас данный вопрос, для меня лично, не является принципиальным”.

А.ПОПОВ отметил, что новая система управления столицей, в первую очередь, должна быть эффективной. Он привел данные, что на сегодняшний день в киевской власти работают 3,5 тыс. чиновников (1 тыс. 100 лиц на уровне города и 2 тыс. 400 – на уровне районов).

“Поэтому реформирование будет касаться, прежде всего, оптимизации кадровой политики. В 2010 году Киевсоветом было принято решение сократить 20% аппарата КГГА. Высвобожденные средства направим на финансирование важных социальных программ по развитию города”, - сказал первый заместитель председателя КГГА, подчеркнув, что оптимизация управленческой модели должна обеспечить жесткий контроль за использованием бюджетных средств и эффективное выполнение социальных программ.

Он также выразил убеждение, что столичные районы должны получить максимальные исполнительные функции. По словам А.ПОПОВА, районной власти должны быть переданы ряд полномочий в сфере управления системой здравоохранения, благоустройства территорий, образования, некоторые полномочия в решении архитектурных вопросов.

“Киевская же городская государственная администрация должна заниматься лишь стратегическим планированием развития города, решать вопросы наполнения бюджета и эффективного использования бюджетных ресурсов”, - считает он.

А.ПОПОВ также заявил, что не является сторонником сокращения количества районов в Киеве. “Главной целью любой административно-территориальной реформы должно быть приближение услуг к населению. В случае же укрупнения районов в таком мегаполисе, которым является Киев, этот основополагающий принцип будет нарушен”, - объяснил он.

На вопрос, надо ли ожидать смены руководителей райгосадминистраций в столице, первый заместитель председателя КГГА ответил, что “сейчас мы оцениваем уровень их профессиональности”.

“Я уже имею определенные претензии к отдельным руководителям районных администраций, которые неоднократно публично им доказывал. Они должны понимать, что эффективное выполнение возложенных на них обязанностей будет главным критерием в определении их соответствия должностям, которые они занимают”, - подчеркнул А.ПОПОВ.