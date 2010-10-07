Балога думает, что выборы могут не признать

Международные организации могут не признать демократичными выборы в местные органы власти 31 октября.

Об этом заявил лидер "Единого центра" Виктор Балога в эфире 5 канала.

"Выборы, которые сегодня будут проводить 31 числа, я боюсь, что международные институты признают их как произошедшие на не демократической основе", - сказал он.

"Все полностью. По всей стране", - уточнил политик.

По мнению Балоги, этому будет способствовать то, как формировались комиссии, как обеспечено представительство политических сил в комиссиях всех уровней.

"Я считаю, что это очень плохой звоночек для подсчета голосов 31 октября", - отметил он.

Украинская правда