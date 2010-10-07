Балога думает, что выборы могут не признать
08:55, 07 октября 2010Политика
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Политик о "плохом звоночке"
Международные организации могут не признать демократичными выборы в местные органы власти 31 октября.
Об этом заявил лидер "Единого центра" Виктор Балога в эфире 5 канала.
"Выборы, которые сегодня будут проводить 31 числа, я боюсь, что международные институты признают их как произошедшие на не демократической основе", - сказал он.
"Все полностью. По всей стране", - уточнил политик.
По мнению Балоги, этому будет способствовать то, как формировались комиссии, как обеспечено представительство политических сил в комиссиях всех уровней.
"Я считаю, что это очень плохой звоночек для подсчета голосов 31 октября", - отметил он.
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