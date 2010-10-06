В ПАСЕ предполагают, что в Украине введена цензура

Одна из авторов отчета о состоянии демократии в Украине от докладчиков Мониторингового комитета Парламентской Ассамблеи Совета Европы Ренате ВОЛЬВЕНД заявила, что в Украине введена цензура.

– За последние годы было важно учитывать развитие СМИ в Украине. Был некоторый прогресс, но есть и некоторые отступления. Например, журналисты, не согласные с режимом, исчезали, – цитирует Р.ВОЛЬВЕНД “Украинская правда” – А ведь это непрямая форма цензуры. А сейчас в Украине журналисты мало критикуют власть. И мне кажется, это шаг назад.

Как сообщал УНИАН, 5 октября ПАСЕ одобрила резолюцию “Функционирование демократических институтов в Украине”.

В документе ПАСЕ выразила обеспокоенность вмешательствам СБУ в политические дела, призвала власть расследовать все заявления о притеснениях свободы СМИ и права на собрания, обеспечить условия для проведения честных выборов в местные органы власти. Кроме того, Ассамблея призвала Киев не допустить монополизации власти и провести реформирование прокуратуры и органов юстиции.