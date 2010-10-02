Поплавский стал кандидатом в депутаты от ПР

Киевская областная организация Партии регионов выдвинула Михаила ПОПЛАВСКОГО, Татьяну ПОДАШЕВСКУЮ, Александра МОСТИПАНА и Анатолия ДАНИЛЕНКО кандидатами в депутаты в одномандатных мажоритарных избирательных округах по выборам депутатов в областной совет.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято сегодня участниками второго этапа XVI конференции Киевской областной организации Партии регионов.

Выступая перед участниками собрания, первый заместитель председателя Киевской областной организации ПР, губернатор Киевской области Анатолий ПРИСЯЖНЮК отметил: “Сегодня один из последних этапов такого нашего общения. С завтрашнего дня, после того, как мы сегодня вас выдвигаем, вы принимаете участие в предвыборном марафоне. Права на ошибку мы не имеем”.

При этом он отметил, что на сегодняшний день каждая партия хочет использовать возможность провести своего кандидата по мажоритарным округам в областной совет. “Однако мы вышли на марафон. Мы должны прийти на финиш первыми”, - сказал А.ПРИСЯЖНЮК.

В то же время губернатор отметил, что избирать надо тех людей, которые будут защищать интересы общества. “Сегодня в наших руках все: и власть, и списки, и ум, и действия. И мы выбрали лучших людей”, - сказал он.

В завершение А.ПРИСЯЖНЮК посоветовал кандидатам в депутаты активнее работать с электоратом в своих городах, выразив надежду, что Киевская область войдет в пятерку лучших областей Украины.

Как сообщалось, М.ПОПЛАВСКИЙ является ректором Киевского национального университета культуры и искусств, а Т.ПОДАШЕВСКАЯ - первая в Украине женщина - генерал-майор милиции.