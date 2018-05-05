Что или кто движет Виктором Ющенко?

Еще не так давно казалось, что уж кто-кто, а Президент Украины никаких сюрпризов принести не может. Ни для страны, ни для своих политических оппонентов. А вот поди ж ты…

Вчерашнее поведение Виктора Ющенко на экстренном заседании Совета нацбезопасности, судя по тому, с каким настроением «вылетали» с заседания Виктор Янукович и Аленксандр Мороз, стало полной неожиданностью и для премьера и для спикера. Да и страна, честно говоря, в глубине души подозревала (опасалась? надеялась?), что рано или поздно дело закончится очередной серией круглых столов, временным перемирием, заключением столь же недолговечного, как и предыдущие, «пакта о ненападении». Либо еще чего-нибудь в этом роде. Но уж никак не крайне резкого заявления Президента о том, что компромисс, если и возможен, то никоим образом не в вопросе проведения досрочных выборов.

И дело даже не в том, в какой степени юридически обоснованы последние шаги Виктора Ющенко. С этим пускай специалисты разбираются. Дело в том, что мы, оказывается, совершенно не знаем, что за человек сидит в первом кресле государства.

На данный момент существует несколько версий, претендующих на понимание того, что заставило Ющенко столь резко изменить присущий ему modus operandi. А именно. Президент заранее готовился к именно такому варианту развития событий, незаметно «окружая флажками» своих политических конкурентов. Президент действовал спонтанно, на эмоциях, достигнутый эффект объясняется удачным совпадением с вызовами текущего момента. Президент в принципе не руководит ситуацией, его решения диктуются лидером БЮТ Юлией Тимошенко. И, наконец, все, наблюдаемое сегодня – результат и последствия вспышки праведного гнева с принципиально непредсказуемыми последствиями, вызванного действиями политических противников. То есть Ющенко – либо Кощей Бессмертный, либо Иван-Дурак, либо Иван Царевич, либо Илья Муромец.

Кощей Бессмертный

Сравнивая Президента с этим сказочным персонажем (как и с Иваном-Дураком), автор вовсе не собирается обижать Виктора Андреевича. Речь идет исключительно об образе действия «прототипа», и никоим образом не о его моральных и прочих качествах. Скажем, Кощей, при всех отрицательных сторонах, приписываемых народным творчеством этому персонажу, – талантливый администратор и умелый политик-интриган.

Если допустить, что к нынешнему положению дел в украинской политике именно Виктор Андреевич приложил руку, нельзя не отметить, что момент для эскалации был выбран весьма удачно. «Наша Украина», которая долго и тяжко очищалась сперва от последствий всевластия «любих друзів», потом – от административной неразберихи, неминуемой после таких масштабных перестановок в руководстве, входит в полосу внутрипартийной стабильности. Политические оппоненты из партий парламентского большинства – наоборот, находятся на этапе внутренней неопределенности, чему немало способствовали «беженцы» из стана оппозиции. Даже если оставить за скобками вполне естественное стремление перебежчиков получить гарантированное будущее, некоторые перемены организационной структуры коалиции вполне ожидаемы. В конце концов, часть людей, пришедших в ее ряды, претендуют отнюдь не на последние места.

В то же время, не вмешиваясь в ситуацию довольно долго (это называлось «стоять над схваткой»), Ющенко дал возможность Кабинету министров исчерпать практически все ресурсы выхода из ситуации. У самого же Президента незадействованные ресурсы еще остались. Правда, все они, так сказать, – на крайний случай. Вроде введения прямого президентского правления. Однако у кабинета Януковича уже нет и этого. И если Виктор Андреевич на самом деле ситуацию спланировал и организовал (а именно так следует из отрывочных реплик Александра Мороза), то следует признать, что он весьма умело и расчетливо загнал Виктора Федоровича в угол. Не оставив ему никаких возможностей выхода, кроме крайних реакций: либо признать поражение, либо проявить ослиное упрямство и идти по пути нарастания конфронтации.

Иван-Дурак

Весьма противоречивый персонаж, которого и дураком-то назвать не всегда возможно. Снисходительно относится к тому, что окружающие постоянно недооценивают его как человека, а также его поступки. Кстати, Ющенко длительное время мирился с тем, что его и считали, и открыто называли «пчеловодом». Летал по заграницам. Никак не реагировал на предположения о том, что и урезанные полномочия для него – чрезмерная роскошь, поскольку, мол, все равно ими не пользуется.

Теперь вот у Мороза дрожат руки, что заметно даже по прямым трансляциям из сессионного зала парламента. А Янукович не в состоянии сдержать отрицательные эмоции, из чего понятно, что его контроль над ситуацией не такой полный, как премьер пытается убедить прессу.

Да, Президент идет на рискованные шаги. Да, несколько раз он уже сыграл на грани фола. Например, когда задним числом отменил свой собственный указ о назначении судьи Печерского суда. Да, пока непонятно, как все это может быть оценено на международном уровне. Но похоже, что Виктор Андреевич (возможно, даже на примере своего тезки-премьера) понял, что победителей не судят. Если это так, то для него жизненно важным было почувствовать наиболее удачный момент для нанесения «ответного удара» коалиции.

Между прочим, поразительная удачливость – непременный атрибут сказочного Ивана-Дурака, который всегда оказывается в нужное время в нужном месте, никогда ни о чем не просит, но всегда получает своевременную помощь. Надеяться на удачу – не так глупо, как это может показаться на первый взгляд. Скажем, многие племена в свое время практиковали обряды жертвоприношения потерявших удачу вождей. Считалось, что такой лидер принесет несчастья племени. Поэтому в должностные, так сказать, обязанности вождя входило периодическое доказывание того факта, что удача все еще при нем.

Иван Царевич

Наиболее романтичное и, прямо скажем, наиболее опасное для Виктора Ющенко объяснение мотивов его поведения. Примечательно, что в этом случае события почти точь-в-точь укладываются в сказочный шаблон.

Политическое сближение Ющенко с «принцессой революции» началось с классической встречи с «лягушкой» – вице-премьером по ТЭК в правительстве Ющенко. Аналогия тем более уместна, что Юлия Владимировна с тех времен разительно изменилась. Вспомнить, как она тогда выглядела, как себя вела, с кем из политиков стояла на близких позициях, сегодня уже мало кто сможет. «Сожжение лягушачьей кожи» – отставка Тимошенко, прямое попадание красавицы в руки злодея – все это было. Были и последующие метания «царевича» в поисках себя и эффективной формы политического взаимодействия с лидером БЮТ. Да и неоценимая помощь «царевны» «царевичу» тоже была. Периодически возникающие между Тимошенко и Ющенко разногласия и попытки заключения альянсов с партиями «инаконаправленных» идеологий пока что лишь подтверждают очевидное: на данном этапе именно договор о согласованных действиях НУ и БЮТ является наилучшей формой сосуществования для этих политсил.

В таком случае окончательно и бесповоротно “рассорить” Ющенко с Тимошенко не удастся, как бы ни старались их оппоненты. Разумеется, это не исключает, как выразилась Юлия Тимошенко, “ситуативных голосований” по тем вопросам, в которых кровно заинтересован тот или иной член помаранчевого альянса. Однако означает, что нынешняя ситуация будет развиваться именно так, как это видит Юлия Владимировна.

Вместе с тем, негативом этой версии приходится признать то, что “такой” Ющенко неминуемо должен испытывать комплекс вины перед “такой” Тимошенко. И как следствие быть весьма подверженным ее влиянию. Разумеется, зависимый от кого бы то ни было Президент, пусть даже психологически зависимый, – не самый лучший вариант для государства. Хотя и не самый провальный, учитывая обстоятельства.

Илья Муромец

Наиболее очевидная в свете последних событий аналогия. Наиболее опасная своей непредсказуемостью. И, как ни странно, – наименее достоверна.

Герой 30 лет просидел на печи, и после неожиданного излечения с воплем “доколе!” кинулся крушить всемирное зло.

Скажем сразу, версия о том, что действия Президента были исключительно спонтанными, появилась уже через несколько часов после подписания указа о роспуске Верховной Рады. Но очевидно и то, что она несет на себе отпечаток личного отношения авторов версии к Ющенко как к изначально безвольному, способному действовать только под давлением извне политику. И потому вряд ли может претендовать на достоверность. Действительно, сложно предположить, что человек, интересующийся лишь вопросами своего личного спокойствия, стал бы делать карьеру в области, связанной с такой нервной штукой как государственное управление. И уж тем более стремился бы занять высшие посты.

Тем не менее, предположение о спонтанных действиях Ющенко должно выглядеть весьма заманчивым для его противников из коалиции и правительства. Прежде всего, потому, что разрушительные последствия действий по принципу “до основанья, а затем...” в дополнительных доказательствах не нуждаются. Ну и, разумеется, не в последнюю очередь в силу того, что стремление размахивать шашкой изначально подразумевает отсутствие какой-либо возможности мирно договориться с человеком.

То есть надо ожидать, что сторонники дальнейшей эскалации политического конфликта, в каком бы лагере они ни находились, рано или поздно начнут активно эксплуатировать именно эту версию...

Елена Перегуда