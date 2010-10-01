У Власенко большое подозрение, что Диденко и Макаренко "посадят"

Народный депутат Украины от БЮТ, юрист Сергей ВЛАСЕНКО очень пессимистично настроен по поводу правосудного рассмотрения украинскими судами дел в отношении бывшего заместителя председателя НАК «Нафтогаз Украины» Игоря ДИДЕНКО и экс-главы Государственной таможенной службы Украины Анатолия МАКАРЕНКО.

Об этом он заявил в интервью LB.ua.

По словам С.ВЛАСЕНКО, даже если у защиты будет достаточная аргументация, вряд ли она будет услышана украинскими судами.

«Пессимизм подтвердился после того, как я дважды присутствовал на заседании по избранию меры пресечения И.ДИДЕНКО – в Печерском суде и в Апелляционном суде. Когда судья читает решение, его голос дрожит, в решении нет аргументов, и судья вдобавок делает ошибку в названии компании «Газпром-Экспорт», называя ее «Газпром-Эксиор», свидетельствует это только об одном: человек читает заготовленный текст, который он никогда до этого не видел. Посему, к сожалению, у меня нет сомнения в том, что никакого правосудия в деле И.ДИДЕНКО и А.МАКАРЕНКО не будет».

На вопрос журналиста «И они, в отличие от Колесникова в 2005-м, сядут?», С.ВЛАСЕНКО сказал: «Мысли материальны – не хотел бы озвучивать их в таком ключе, но скажу, что у меня глубочайший пессимизм по поводу правосудного рассмотрения этих двух дел украинскими судами. По делу А.МАКАРЕНКО у меня информации меньше, но вот касательно И.ДИДЕНКО… Изначально И.ДИДЕНКО была избрана мерой пресечения подписка о невыезде. Предпосылкой к изменению меры пресечения может стать: нарушение человеком условий подписки; переквалификация обвинения на более тяжкое; выявление новых обстоятельств по делу, свидетельствующих о том, что человек может или повлиять на следствие, или – скрыться. Ничего такого в деле И.ДИДЕНКО не было. Единственное, на что ссылался суд, вынося решение о содержании его под стражей, наличие у него вида на жительство в Испании. Так, И.ДИДЕНКО никогда этого не скрывал! Об этом и ранее было известно!». «Да, еще один аргумент: И.ДИДЕНКО занимает в обществе высокое положение, значит – может, якобы, оказывать влияние на ход следствия. По такой логике, каждый, кто хоть чего-то достиг, должен сидеть в тюрьме. Допустим, начальник цеха на градообразующем предприятии – у него высокое социальное положение? Высокое! Он влияет на выполнение рабочих нормативов; формирование бюджета завода? Влияет. Значит, должен сидеть, так что ли?», - отметил народный депутат от БЮТ.

Как сообщал УНИАН, по делу “РосУкрЭнерго” под стражей с лета 2010 года находятся И.ДИДЕНКО и А.МАКАРЕНКО.

А.МАКАРЕНКО был задержан 23 июня в рамках расследования уголовного дела о причинении вреда Украине по результатам рассмотрения иска “РосУкрЭнерго” к "Нафтогазу" в Стокгольмском арбитраже. Именно А.МАКАРЕНКО в 2009 году возглавлял Государственную таможенную службу, которая провела растаможивание газа “РосУкрЭнерго”. Относительно А.МАКАРЕНКО было возбуждено уголовное дело по статье "служебная халатность".

9 июля СБУ задержала И.ДИДЕНКО в рамках уголовного дела относительно него по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата чужого имущества в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.