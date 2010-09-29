В киевском списке на приватизацию оказался райотдел милиции

Заместитель председателя Киевской городской госадминистрации Александр МАЗУРЧАК заявляет, что в мэрии подготовлен перечень из более 300 важных объектов столицы, которые будет предложено депутатам Киевсовета изъять из программы приватизации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.МАЗУРЧАК сказал в эфире Киевской государственной региональной телерадиокомпании (КГР ТРК).

“На 7 число на сессию Киевсовета выносится отмена более 300 объектов. Из перечня приватизации изымается, в том числе и целый ряд помещений управлений КГГА, которые были проданы. В том числе было выставлено на продажу здание городского отделения Антимонопольного комитета, районный отдел милиции, Киевмлын...”, - сказал А.МАЗУРЧАК.

По его словам, полный список будет роздан всем депутатам.

Кроме того А.МАЗУРЧАК заявил, что на сегодня приостановлено оформление 2,5 тыс. земельных участков, которые решением Киевсовета были переданы разным неизвестным лицам, в том числе подставным студентам.

“Сегодня идет работа. Ни один из этих земельных участков не оформлен. Идет следствие и по некоторым вопросам уже открыты уголовные дела”, - отметил заместитель председателя КГГА.

Как сообщал УНИАН, в 2008-2009 годах на пленарные заседания сессии Киевсовета выносились большие блоки вопросов о передаче в собственность по 10 соток столичной земли разным частным лицам, гражданам. Блоки содержали от десятков до сотен соответствующих проектов решений, которые голосовались депутатами на заседаниях сессии без обсуждений.

В конце прошлого года газета “Сегодня” написала, что имеет примеры операций, когда земля отводилась для “липовых землевладельцев”, которых ищут, в частности, на бирже труда на вокзале и в общежитиях. Так, по информации издания, безработному из Хмельницкой обл. заплатили 100 грн., а студенту КПИ – 200 грн. за участие в операции.

При этом издание отмечало, что столичная прокуратура не раз утверждала, что 10 соток, которые постоянно раздают на сессии, выдаются совсем не киевлянам, а подставным людям, которые потом перепродают сотки какой-то известной персоне.

В то же время в мэрии утверждали, что если подобные случаи и есть, то чиновникам об этом неизвестно.

После большой волны общественной критики и недовольства, 25 марта с.г. Киевсовет отменил свои предыдущие решения о приватизации помещений, которые занимают 13 посольств и 9 объектов метрополитена. Немного ранее из-за социальной напряженности и в удовлетворение протеста прокуратуры депутаты отменили решение о приватизации помещений Владимирского и Житнего рынков.