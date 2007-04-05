БЮТ накормит ”голубых” митингующих и сводит в театр

БЮТ поможет с питанием и будет устраивать культурную программу для участников акций, которые прибыли в Киев в поддержку коалиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказала сегодня журналистам лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО.

Она отметила, что поручила членам своей партии помогать гражданам, которые прибыли из других регионов для участия в митингах парламентской коалиции.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, этим людям обещали платить по 300 грн., а платят только 70, обещали кормить горячей пищей и не кормят. «Это нечестно», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО. И поэтому БЮТ, отметила она, принял решение помогать с едой, а также будет предлагать гостям Киева билеты в театры и на другие культурные мероприятия.