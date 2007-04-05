Цушко взял под охрану Клюева

19:11, 05 апреля 2007
Политика
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Вице-премьер заявляет об угрозах в свой адрес

Министр внутренних дел Василий Цушко Министерство внутренних дел предоставило охрану вице-премьер-министру Украины Андрею КЛЮЕВУ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на заседании парламента министр внутренних дел Украины Василий ЦУШКО.

«Мы взяли его под охрану - выполняем закон», - заявил В.ЦУШКО.

Министр сообщил, что А.КЛЮЕВ обратился к нему по поводу угроз относительно «физического насилия», поступающих в его адрес.

 

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