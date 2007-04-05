Цушко взял под охрану Клюева
19:11, 05 апреля 2007Политика
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Вице-премьер заявляет об угрозах в свой адрес
Министерство внутренних дел предоставило охрану вице-премьер-министру Украины Андрею КЛЮЕВУ.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на заседании парламента министр внутренних дел Украины Василий ЦУШКО.
«Мы взяли его под охрану - выполняем закон», - заявил В.ЦУШКО.
Министр сообщил, что А.КЛЮЕВ обратился к нему по поводу угроз относительно «физического насилия», поступающих в его адрес.
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