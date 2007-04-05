Политологи о Конституционном суде

Политологи считают, что в дестабилизации работы Конституционного Суда не заинтересованы ни сторонники Президента Украины, ни сторонники коалиции.

Об этом идет речь в переданном УНИАН эксперт-опросе Центра исследований политических ценностей.

В частности, по мнению президента Центра социальных исследований «София» Андрея ЕРМОЛАЕВА, “речь идет не столько о дестабилизации, сколько о попытке в определенный срок получить решение, которое будет на пользу той или иной политической силе”.

В свою очередь директор Института глобальных стратегий Вадим КАРАСЕВ считает, что „в дестабилизации заинтересован тот, кто не уверен в позитивном для себя решении Конституционного Суда”. “Я думаю, что все незаинтересованы, и сам Конституционный Суд незаинтересован в том, чтобы работать. Потому что нынешняя коллизия является не сугубо технически-юридической и даже не чисто правовой, а политико-правовой”, - отметил эксперт. По его мнению, если на правовые коллизии КC может дать свой вывод, то на политические коллизии, которые являются неотъемлемой частью нынешних коллизионных сюжетов, КС вывод дать не может. “Это дело политики. Поэтому если Конституционный Суд и примет решение, то оно будет касаться только чисто юридической части указа Президента, а политические, то есть основные решения отдаст на откуп политикам”, считает В.КАРАСЕВ.

Между тем директор Украинского отделения Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир МАЛИНКОВИЧ отметил необходимость срочного решения КС по поводу указа Президента, иначе в стране будет кризис. “Если под словом «дестабилизация» имеются в виду попытки затянуть во времени решение КС, то в таком ходе событий заинтересованы сторонники Президента, то есть те, кто хочет, чтобы сначала были выборы, а затем было решение. Сторонники Верховной Рады хотят как можно скорее получить решение и после этого ситуация перейдет в другое качество”, - отметил эксперт.

Профессор политологии НаУКМА, научный директор Школы политической аналитики Алексей ГАРАНЬ считает, что „обе стороны заинтересованы в позитивном для них решении КС”. По его мнению, скорее можно говорить о возможном давлении на КС со стороны коалиции, “поскольку мы видели, что в последнее время именно коалиция использует подобные методы”. “События последних двух дней показали, что коалиция нервничает, делает ошибки и явно выходит за пределы правового поля. Как пример - решение по ЦИК и «оккупация» кабинета ДАВЫДОВИЧА”, - отметил О.ГАРАНЬ.

В то же время, допускает эксперт, КС может также либо тянуть время, либо принять уклончивое решение. “Если будет продолжаться затягивание времени, то это, скорее, на руку Президенту. С формально-правовой точки зрения именно его указы сейчас действуют и должны выполняться правительством, тогда как полномочие Верховной Рады досрочно прекращено”, - сказал О.ГАРАНЬ.

Со своей стороны директор политико-правовых программ Украинского Центра экономических и политических исследований им. А. Разумкова Юрий ЯКИМЕНКО отметил, что “в определенных решениях КС заинтересованы обе стороны”. “Я имею в виду Президента с одной стороны и коалицию и Верховную Раду – со второй. Не понятно пока, каким будет это решение. Я бы говорил не о дестабилизации, а о заинтересованности в определенном результате рассмотрения этого вопроса”, - отметил эксперт.

“По моему мнению, в дестабилизации работы Конституционного Суда не должен быть заинтересован никто. Но в определенном конкретном решении заинтересованы все стороны конфликта”, считает эксперт.