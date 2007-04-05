Колесниченко не хочет в Умань и будет судиться с Ющенко

Экс-председатель Печерского райсуда столицы Владимир КОЛЕСНИЧЕНКО считает незаконным указ Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО о его переводе в Умань и будет обжаловать это в суде.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в интервью журналистам в Печерском суде.

По его словам, Президент сегодня подписал указ о его переводе на работу в Умань в межрайонный суд.

«То, что не незаконно, это понятно, и это значит, что я вновь буду судиться в установленном порядке», - сказал В.КОЛЕСНИЧЕНКО, добавив при этом, что «Президент имеет право издавать такие указы, но другое дело, действовал ли он в правовой плоскости».

Вместе с тем, В.КОЛЕСНИЧЕНКО не уточнил, в какой именно суд он будет обращаться. На вопрос журналистов он также не смог сказать, кто сейчас является председателем Печерского райсуда Киева.

В то же время, В.КОЛЕСНИЧЕНКО высказал мнение, что Печерский районный суд сегодня «пытаются использовать в каких-то других целях, не по назначению».

Относительно того, почему сегодня в суде отменено рассмотрение дел, он сказал, «по-видимому, из-за тех событий, которые происходили в суде, влияние, давление».

Отвечая на вопрос журналистов, известно ли ему о том, что сегодня суд должен был рассмотреть иск Кабмина к Президенту по поводу Указа о роспуске ВР, В.КОЛЕСНИЧЕНКО заявил: «Такого иска я, по крайней мере, не помню».

Кроме того, на вопрос, отдаст ли он печать суда, В.КОЛЕСНИЧЕНКО ответил: «Я поступлю по закону».

Как сообщал УНИАН, 5 апреля Президент Украины В.ЮЩЕНКО отменил свой Указ от 15 июня 2005 года №950, которым переводил судью Владимира КОЛЕСНИЧЕНКО на работу в Печерский районный суд г. Киева. Как отмечается в Указе, размещенном на официальном сайте Президента, это решение В.ЮЩЕНКО принял “с целью проверки всех обстоятельств перевода В.КОЛЕСНИЧЕНКО на работу в должности судьи Печерского районного суда города Киева” с должности судьи местного Уманского горрайонного суда Черкасской области.

Сегодня же председатель Печерского суда Инна ОТРОШ заявила, что бывший председатель суда В.КОЛЕСНИЧЕНКО ворвался в ее служебный кабинет, избил ее помощницу и забрал печать суда.

Член фракции Партии регионов Александр СТОЯН 5 апреля на брифинге сообщил, что в 14.30 состоится заседание Печерского районного суда столицы по иску Кабинета министров к Президенту Украины В.ЮЩЕНКО относительно указа главы государства о прекращении действия ряда постановлений Кабинета Министров.