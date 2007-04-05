Луценко решил пропустить вперед Тимошенко

Лидер Гражданского движения «Народная самооборона» Юрий ЛУЦЕНКО не исключает создания мегаблока демократических сил, который может возглавить Юлия ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня перед встречей Президента Виктора ЮЩЕНКО с лидерами парламентских и внепарламентских партий.

Ю.ЛУЦЕНКО в очередной раз выразил уверенность в необходимости создания единого мегаблока демократических сил на выборах. Он отметил, что решение о том, кто его возглавит, должны принимать межпартийные съезды. В то же время он не исключил возможность возглавления этого блока лидером БЮТ Юлией ТИМОШЕНКО.

«Может быть и Юлия Владимировна, это было бы очень хорошо с той точки зрения, что женщину всегда пропускают вперед», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

Он не исключил возможности создания и более узкого блока демократических сил.

Лидер “Народной самообороны” также сообщил, что в следующую пятницу, 13 апреля, состоится съезд партии «Вперед, Украина!», которая выразила готовность включить в свои списки активистов «Народной самообороны».

Ю.ЛУЦЕНКО также выразил уверенность, что на выборы пойдут не только демократические силы. В частности, по его информации, активно готовится ПСПУ Наталии ВИТРЕНКО.

Комментируя заявление Александра МОРОЗА, что СПУ не пойдет на выборы, Ю.ЛУЦЕНКО отметил, что партии, которые не имеют перспектив на выборах, будут всегда цепляться за свои кресла.