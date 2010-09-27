60 организаций Одессы возмутились поведением Азарова

Лидеры 22 партийных и 38 общественных организаций Одессы направили сегодня совместное Обращение к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ, в котором выразили протест против неправомерного участия в предвыборной агитации главы Кабинета министров Украины Николая АЗАРОВА.

В тексте документа, которым располагает УНИАН, представители общественности Одессы выражают возмущение тем, что во время рабочей поездки в Одессу 23 сентября «глава правительства, в нарушение закона в своих выступлениях фактически агитировал за незарегистрированного кандидата на пост городского председателя (члена Партии регионов Алексея КОСТУСЕВА – УНИАН)».

«Подобные действия вызывают обеспокоенность общественности, всех неравнодушных, честных, любящих свой родной город людей», – отмечают общественные активисты.

В качестве фактов они называют, в частности, встречу премьера с коллективом Одесского Национального академического театра оперы и балета, где «глава Правительства грубо и предвзято раскритиковал городскую власть и действующего мэра Эдуарда ГУРВИЦА за неудовлетворительное состояние города, заявив: «Такое ощущение, что я на 50 лет назад вернулся... Обидно за Одессу...» Подобная оценка состояния дел в нашем городе граничит с оскорблением - это, мягко говоря, ложь».

«Не знаем, по каким улицам везли премьер-министра Украины, но на лицо реальное искажение фактов. За последние годы облик Одессы разительно изменился, город и его улицы приобретают подлинно европейский вид, идет плановый ремонт и реконструкция исторических зданий; Одесса становится туристической столицей Украины; растет ее авторитет на международной арене», - отмечается в документе.

Авторы документа констатируют, что сделанные в Одессе заявления премьер-министра «идут в диссонанс с позитивными оценками города со стороны представителей иностранных государств, высшего духовенства, деятелей науки и культуры, бизнес-кругов, многочисленных гостей». «К сожалению, создается впечатление, что поведение Н.АЗАРОВА было преднамеренным, а сценарий его высказываний был тщательно спланирован с учетом предвыборной ситуации», – отмечают представители общественности.

Обращение в адрес Президента Украины подписали участники круглого стола «Одессе – мир, стабильность, процветание», в частности, лидеры одесских организаций партий «Реформы и порядок», «За Украину», «Зеленая планета», УНП, социально-екологической партии «Союз. Чернобыль. Украина», НРУ, «Народная самооборона», УСДП, Партии защитников Отечества, НРУ, гражданской партии «Пора», «Украинской платформы», Социально-христианской партии и других партийных и общественных организаций.

Как сообщал УНИАН, независимые эксперты, в частности, лидер Одесской облорганизации Комитета избирателей Украины Анатолий БОЙКО, директор региональных программ Института национальных интересов Владимир ПОЛТОРАК и другие подвергли критике премьер-министра Н.АЗАРОВА за участие в предвыборной агитации, что является недопустимым со стороны высокопоставленного государственного деятеля во время рабочего визита.

А. БОЙКО, в частности, подчеркнул, что Н.АЗАРОВ приезжал 23 сентября в Одессу с официальным визитом, а не в качестве члена Партии регионов. «Исходя из того, никакие политические вопросы в ходе этого визита не должны были затрагиваться в принципе. Иначе правомерно спросить главу правительства: почему за бюджетные деньги проводится какая-то политическая деятельность? Я бы рекомендовал Николаю Яновичу и другим государственным деятелям соблюдать Указ Президента Украины, в котором запрещено участие действующих чиновников в предвыборной агитации, воздерживаться от подобных предвыборных заявлений, выставляющих в «негативном свете» политических оппонентов», – заявил А. БОЙКО.

«Избранная Н.АЗАРОВЫМ линия поведения в Одессе является беспрецедентным в истории украинской демократии случаем, когда глава правительства не только публично агитирует за одного из кандидатов в мэры Одессы, но и впервые в истории украинской государственности публично проводит контрагитацию. Эта ситуация является тревожным сигналом как для Одессы и Украины, так и для мирового сообщества, потому что свидетельствует о личном курсе руководителя правительства на свертывание демократических процессов стране», - считает эксперт В.ПОЛТОРАК.