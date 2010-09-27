Молодежные организации предупреждают, что пока просят по-хорошему

Студенческие и молодежные организации Украины обещают "прибегнуть к более радикальным формам протеста" в случае дальнейшего отказа власти в реализации их требований.

Как сообщили УНИАН во Всеукраинской молодежной общественной организации ”Фонд региональных инициатив” (ФРИ), об этом говорится в резолюции, которую подписала молодежь и передала заместителю директора Департамента высшего образования Министерства образования и науки Юрию КОРОВАЙЧЕНКО.

"Мы, студенческие и молодежные организации Украины, требуем приостановить действие антиконституционного постановления Кабинета Министров от 27.08.2010 №796 “Об утверждении перечня платных услуг, которые могут предоставляться учебными заведениями, другими учреждениями и заведениями системы образования, которые принадлежат к государственной и коммунальной форме собственности” до проведения с нами полноформатных переговоров, касающихся содержания документа", - говорится в резолюции.

Молодежь считает, что документ узаконит коррупцию в школах, вузах и ПТУ, поскольку документ устанавливает плату за составление абитуриентами внешнего независимого оценивания, плату за пользование Интернетом и услугами школьных и университетских библиотек, а также будет способствовать еще большему появлению платных "внеклассных занятий", без которых высокие оценки ученикам и студентам просто не поставят.

В резолюции отмечается, что в пояснительной записке к постановлению сказано, что раньше в формате круглого стола трижды было проведено обсуждение проекта с лидерами молодежных и студенческих организаций, и что с учетом высказанных предложений проект правительственного решения был доработан.

«К сожалению, эта информация не соответствует действительности. Предыдущий министр образования и науки действительно проводил круглые столы с молодежными лидерами на эту тему. Однако, как видим сегодня, предложения молодежи учтены не были, поскольку постановление №796 содержит достаточно большое количество одиозных норм», - заявил член Совета старейшин ФРИ Михаил ЛЕБЕДЬ.

Молодежь также напоминает, что при прошлой власти попытка введения дополнительных платных услуг уже имела место. 14 апреля 2009 года Кабинет Министров принял постановление №369, которым планировалось ввести вышеперечисленные платные услуги. Однако, учитывая обращение студенческих и молодежных общественных организаций и неконституционность решения правительства, предыдущий Президент Виктор ЮЩЕНКО своим указом от 30 апреля отменил часть платных услуг, а из-за акций протеста студенческих и молодежных организаций Кабинет Министров 5 июня 2009 года отменил введение всех из вышеупомянутых дополнительных платных услуг.

Накануне принятия постановления №796 молодежь обращалась к премьер-министру с просьбой не рассматривать проект постановления на заседании правительства без проведения дополнительного общественного обсуждения с участием, прежде всего, студенческих и молодежных организаций Украины. Молодежь также обращалась к министру образования и науки с просьбой не направлять проект в Кабмин без проведения действительно широкого общественного обсуждения.

Уже после принятия постановления молодежь обратилась к премьер-министру с просьбой приостановить действие отмеченного постановления. Кроме того, было обращение о помощи к Председателю Верховной Рады и заместителю главы Администрации Президента. Сейчас молодежь массово обращается за помощью к Президенту Виктору ЯНУКОВИЧУ.

Как сообщал УНИАН, Кабинет Министров 27 августа 2010 года принял постановление №796 «Об утверждении перечня платных услуг, которые могут предоставляться учебными заведениями, другими учреждениями и заведениями системы образования, которые принадлежат к государственной и коммунальной форме собственности».

В соответствии с документом, правительство, среди прочего, разрешило государственным и коммунальным высшим учебным заведениям брать со студентов деньги за пропуски занятий и проведение пробного внешнего независимого оценивания.

Также Кабмин разрешил брать деньги со студентов, которые планируют перевестись из одного высшего учебного заведения в другое.

Кроме того, вуз имеет право брать деньги со студентов за форму, если уставом учебного заведения предусмотрено ношение форменной одежды; при предоставлении в пользование документов из читальных залов сверх установленных учебными заведениями сроки; за доступ к Интернету сверх установленных учебным заведением сроки и тому подобное.

Всеукраинская молодежная общественная организация «Фонд региональных инициатив» поддерживает молодежное движение, молодежные организации и подготовку молодых лидеров в Украине. Работает с целью институционного укрепления молодежного движения, учебы и обеспечения активных участников объединений молодежи, развития студенческих и молодежных инициатив.

Одним из важнейших стратегических заданий ФРИ является увеличение количества молодых активистов общественной жизни, чтобы начать беспрерывную цепную реакцию позитивных изменений в обществе. ФРИ является независимой неправительственной организацией, не принадлежит ни к одной из политических партий, не поддерживает ни одного из партийных лидеров и не принимает участия в выборах как сторона избирательного процесса