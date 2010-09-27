Скандал в КПУ: Симоненко напустился на «политического штрейбрехера»

Лидер КПУ Петр СИМОНЕНКО заявляет, что член партии, народный депутат Украины Леонид ГРАЧ занимается “политическим штрейбрехерством”.

Об этом П.СИМОНЕНКО сказал на пленуме Центрального комитета КПУ.

Доклад П.СИМОНЕНКО размещен на сайте КПУ. В этом докладе сказано, что «каждый коммунист может в рамках устава (например, на этом пленуме) потребовать пересмотра того или иного решения, принятого высшими органами партии, в том числе и о пребывании нашей фракции в коалиции (Л.ГРАЧ заявлял о том, что КПУ не должна была идти в коалицию с Партией регионов- УНИАН).

При этом П.СИМОНЕНКО подчеркнул: «Но с ленинских времен существует непреложное правило: ни один коммунист не имеет права ставить подобные вопросы в буржуазных средствах массовой информации, как это делает товарищ ГРАЧ».

«При этом Леонид Иванович не только переносит внутрипартийные проблемы на страницы буржуазных печатных изданий и на экраны олигархических телеканалов, а прежде всего, активно способствует врагам партии клеветать на партию, т.е. занимается политическим штрейбрехерством», - добавил лидер КПУ.

«К сожалению, в действиях товарища ГРАЧА это стало уже системой. На пленумах ЦК отмалчивается, а все красноречие и желание поговорить без разбору проявляет в «оранжевых» СМИ. Как вы знаете, в 2009 году за аналогичные действия решением пленума ЦК КПУ он был выведен из состава президиума ЦК. Однако должных выводов из товарищеской критики не сделал», - подчеркнул П.СИМОНЕНКО.

Он призвал членов Крымского рескома партии подумать о том, «сочетается ли их слепая поддержка явно ошибочных действий товарища ГРАЧА с нормами устава и коммунистической этикой». П.СИМОНЕНКО считает, что нужно «решительно осудить подобные действия как нарушающие партийную дисциплину, создающие угрозу раскола партийных рядов».

П.СИМОНЕНКО, комментируя требования, в том числе и Л.ГРАЧА, о выходе КПУ из состава правящей коалиции, сказал, что «объективно они совпадают со стремлением национал-радикалов, а также влиятельных сил в Партии регионов, вытолкнув из коалиции коммунистов, заполнить освободившуюся политическую нишу воинствующими антикоммунистами и русофобами».

Лидер КПУ считает, что все это «является составной частью, первым этапом более широкого, инициируемого западными империалистическими кругами, плана – не только вытеснить Компартию с политической арены и превратить ее в маргинальную силу, но и сместить политическую линию нынешней власти резко вправо, в сторону Запада, не допустить дальнейшего сближения Украины с Россией, а в дальнейшем осуществить реставрацию националистического режима и его прозападной политики».

По словам П.СИМОНЕНКО, Центральный комитет считает необходимым, чтобы «фракция Компартии использовала любые возможности коалиции в целях влияния на формирование и проведение политического курса, отвечающего интересам страны, защите интересов трудящихся, противостояния планам антинародных, националистических сил».