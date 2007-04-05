Янукович пригласил третейского судью из Австрии
15:14, 05 апреля 2007Политика
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Премьер дает пресс-конференцию
Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ пригласил Федерального канцлера Австрийской республики к участию в политических консультациях относительно внутриполитического кризиса в Украине.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил на пресс-конференции в Киеве.
Также, по словам В.ЯНУКОВИЧА, он обратился к ведущим европейским юристам с просьбой на основе демократического европейского права дать оценку ситуации в Украине.
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