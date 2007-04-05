Янукович пригласил третейского судью из Австрии

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ пригласил Федерального канцлера Австрийской республики к участию в политических консультациях относительно внутриполитического кризиса в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил на пресс-конференции в Киеве.

Также, по словам В.ЯНУКОВИЧА, он обратился к ведущим европейским юристам с просьбой на основе демократического европейского права дать оценку ситуации в Украине.