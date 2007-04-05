Мороз давно уже сжег все архивы

Председатель Верховной Рады, лидер Социалистической партии Украины Александр МОРОЗ заявляет, что его партия не будет принимать участия в досрочных парламентских выборах, а выборов не будет.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение А.МОРОЗ выразил сегодня на брифинге в Секретариате Президента после завершения заседания СНБО.

«Спустя полтора года, когда сожжены все архивные материалы, подобрать 8 тыс. представителей политических партий для избирательных комиссий невозможно», - сказал А.МОРОЗ.

Председатель ВР также напомнил, что ЦИК направила информацию о завершении сроков формирования окружных избирательных комиссий в 10 часов утра, при том, что партии должны были направить соответствующие представления до 24.00. «Сделать это действие могли только те партии, которые давно знали, что все это готовится, подготовили свои предложения и внесли их надлежащим образом», - добавил А.МОРОЗ.

По его мнению, таким образом, закладывается политический неравноправный процесс. «Мы, конечно, не можем принимать участие в такой афере. Я думаю, что выборов не будет», - подчеркнул он.

А.МОРОЗ также сообщил, что Президент Виктор ЮЩЕНКО отклонил предложение о переносе сроков проведения выборов.