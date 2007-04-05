Победа над земельной мафией откладывается

Депутаты из фракции БЮТ в Черкасском городском совете саботируют решение о земельных аукционах, заявляет лидер фракции «Справедливость» в горсовете Олег ЛИХОДЬКИН.

Как сказал он УНИАН, «депутаты фракции БЮТ в Черкасском городском совете проваливают реализацию решений, принятых на пленарном заседании 15 февраля 2007 года при участии Юлии ТИМОШЕНКО».

О.ЛИХОДЬКИН напомнил, что 15 февраля по приглашению городского председателя Черкасс Сергея ОДАРИЧА в работе сессии горсовета приняла участие лидер БЮТ Ю.ТИМОШЕНКО, под давлением которой депутаты-бютовцы вынужденные были поддержать инициативу фракций СПУ-ПРП, «Справедливость» и «Нашей Украины» и проголосовать за продажу земли на аукционах, а также - за снижение коммунальных тарифов.

«Фракция БЮТ в Черкасском городском совете, который в свое время прославился причастностью к теневому дележу земли в городе, теперь прилагает все усилия, чтобы принятые 15 февраля решения не были реализованы, - заявил О.ЛИХОДЬКИН. – В частности, 3 апреля бютовцы почти в полном составе не явились на заседание сессии городского совета, на котором должны были рассматриваться такие ключевые вопросы как порядок передачи коммунального имущества в аренду, методика расчета платы за аренду земли». Это уже третье пленарное заседание, проваленное депутатами от фракции БЮТ, добавил он.

О.ЛИХОДЬКИН также отметил, что из-за провала заседания горсовета не рассмотрен вопрос о паевом участии застройщиков в развитии города, в частности, в строительстве социального жилья. «Программа строительства социального жилья могла бы уже работать, но в результате ее старт перенесен на неопределенный срок», - сказал он.

По словам депутата, город на неопределенный срок утратил возможность пополнять бюджет за счет введения аукционов на имущество и землю, а также строить социальное жилье для учителей, врачей и малообеспеченных. «Эти проекты были полностью подготовлены и прошли депутатские комиссии. Однако из-за отсутствия кворума проекты рассмотрены не были», – сказал он.

По мнению О.ЛИХОДЬКИНА, бютовцы вообще стремятся отменить все решения, принятые 15 февраля, но не имеют такой возможности, потому и запустили механизм, который делает невозможной реализацию этих решений.

Депутат добавил, что ему не понятна позиция депутатов-бютовцев, которые готовы работать на благо родного города только из-под палки. «Поскольку Юлия Владимировна не желает навести порядок во фракции БЮТ Черкасского городского совета, то в таком случае ей следует чаще приезжать на наши пленарные заседания, - отметил О.ЛИХОДЬКИН. - Ведь Ю.ТИМОШЕНКО неоднократно заявляла, что совесть депутата можно проверить по голосованию за землю. Потому бессовестных следует наказывать, а за совестливыми бютовцами – присматривать».

Как сообщал УНИАН, 15 февраля Черкасский городской совет принял решение о пользовании объектами коммунальной собственности и аренде земель на условиях аукционов. В соответствии с этим решением, аренда любых помещений коммунальной собственности Черкасс и земли будет проходить исключительно на условиях аукционов. При этом стоимость аренды также будет определяться на аукционах.

В работе сессии принимала участие лидер БЮТ Ю.ТИМОШЕНКО, которая поздравила депутатов и жителей города «с победой над земельной мафией».