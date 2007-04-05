У Януковича сдали нервы?
13:08, 05 апреля 2007Политика
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Премьер ушел из Секретариата
Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ покинул здание Секретариата Президента, где проходит заседание Совета национальной безопасности и обороны.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил пресс-секретарь премьера Денис ИВАНЕСКО.
По его словам, премьер-министр сегодня в 14.30 проведет встречу с иностранными и украинскими журналистами. Аккредитация журналистов будет осуществляться через пресс-службу Кабмина.
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