У Януковича сдали нервы?

13:08, 05 апреля 2007
Политика
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Премьер ушел из Секретариата

Виктор Янукович Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ покинул здание Секретариата Президента, где проходит заседание Совета национальной безопасности и обороны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил пресс-секретарь премьера Денис ИВАНЕСКО.

По его словам, премьер-министр сегодня в 14.30 проведет встречу с иностранными и украинскими журналистами. Аккредитация журналистов будет осуществляться через пресс-службу Кабмина.

 

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