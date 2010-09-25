Западное агентство перепутало Януковича с Ющенко (фото)
13:17, 25 сентября 2010Политика
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Конфуз в Нью-Йорке
В ходе освещения сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, в работе которой принимал участие в том числе и украинский президент, произошел забавный эпизод.
Как сообщает Фокус, агентство Bloomberg, производившее съемку выступления украинского президента, подписало фотографии Виктора Януковича «Виктор Ющенко».
Авторитетное американское агентство Bloomberg существует с 1981 года. Основано бизнесменом Майклом Блумбергом. Специализируется на экономической, финансовой и инвестиционной информации. Журналисты Bloomberg работают в более чем 70 странах.
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