Западное агентство перепутало Януковича с Ющенко (фото)

В ходе освещения сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, в работе которой принимал участие в том числе и украинский президент, произошел забавный эпизод.

Как сообщает Фокус, агентство Bloomberg, производившее съемку выступления украинского президента, подписало фотографии Виктора Януковича «Виктор Ющенко».

Авторитетное американское агентство Bloomberg существует с 1981 года. Основано бизнесменом Майклом Блумбергом. Специализируется на экономической, финансовой и инвестиционной информации. Журналисты Bloomberg работают в более чем 70 странах.