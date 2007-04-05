Кивалов забрал еще и ключи от сейфа

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отмечает недопустимость давления на судей.

Как передает корреспондент УНИАН, выступая сегодня на заседании СНБО, он подчеркнул, что необходимо обеспечить нормальные условия для работы судей, оградить их от давления с любой стороны.

Президент рассказал, что сейчас в кабинете исполняющего обязанности председателя Печерского суда Киева находится народный депутат Сергей КИВАЛОВ, который забрал ключи от сейфа и печать суда. «Вот такое представление о свободном суде», - сказал Президент, подчеркнув недопустимость подобных действий.

Также он назвал недопустимым давление на Конституционный Суд. При этом Президент напомнил, что вчерашнее заседание КС началось с заявления председателя Суда Ивана ДОМБРОВСКОГО о давлении на него. По словам В.ЮЩЕНКО, он перезвонил И.ДОМБРОВСКОМУ и спросил у него, считает ли он, что давление идет с президентской стороны, и услышал, что давление идет не от Президента.

Глава государства раскритиковал то, что некоторые политические силы почти год блокировали возобновление работы Конституционного Суда, но и после его образования КС не может принять ни одного решения.

«Давайте договоримся, что политические вопросы не будем перебрасывать на суд», - призвал Президент.

Также в ходе выступления глава государства в очередной раз повторил свою позицию, что правоохранительные органы не должны втягиваться в политический процесс.