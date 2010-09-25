ПР массово создает клоны местных организаций "Батькивщины"

Народный депутат, председатель Киевской областной организации Всеукраинского объединения «Батькивщина» Константин БОНДАРЕВ заявляет, что Партия регионов продолжает регистрировать в Киевской области псевдоорганизации «Батькивщины».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе БЮТ.

По словам К.БОНДАРЕВА, в Киевской области происходит массовый рейдерский захват районных и городских партийных организаций партии «ВО «Батькивщина». Он заявил, что за созданием клонов «Батькивщины» стоят представители Партии регионов, которые ведут масштабную борьбу по захвату власти. Под брендом «Батькивщина» они уже сформировали списки кандидатов в советы всех уровней в Киевской области.

Депутат отметил, что в августе состоялась первая волна рейдерских атак – «представители Партии регионов создали клоны партийных организации «Батькивщины» в Бориспольском, Фастовском, Киево-Святошинском, Обуховском, Ставищенском районах, а также в городах Фастов, Обухов, Бровары». В районных и городских управления юстиции зарегистрированы соответствующие документы.

«Вторая волна захвата наших партийных организаций происходит сейчас. По состоянию на 24 сентября в управлениях юстиции зарегистрированы псевдоорганизации «Батькивщины» в Яготинском и Вышгородском районах, а также в городе Переяслав-Хмельницкий», - заявил К.БОНДАРЕВ.

«Согласно неофициальным, но подтвержденным данным, со дня на день будут зарегистрированы «клоны» в Богуславском и Згуровском районах, а также в городе Ржищев. Документы в управление юстиции уже поступили», - сказал К.БОНДАРЕВ.